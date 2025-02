Invasione di turisti a Venezia per il Carnevale: persone ammassate e bloccate in vicoli e ponti Primo weekend di Carnevale a Venezia e subito si è presento l’annoso problema dell’overturism. I tempi per attraversare il ponte di Rialto (chiuso alle due estremità) sono aumentati in modo quasi esasperante. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Biagio Chiariello

Il Carnevale di Venezia è senza dubbio uno degli eventi più affascinanti e straordinari al mondo, un'esperienza unica che riesce a catturare l'immaginazione di chiunque abbia la fortuna di viverla. La sua magia è tale che attira ogni anno migliaia di turisti da ogni angolo del pianeta, pronti a immergersi nella tradizione, nel folklore e nella bellezza senza pari di questo luogo. La conferma di quanto sia speciale questo evento si è vista chiaramente durante il primo weekend di festeggiamenti, quando la città lagunare è stata letteralmente invasa dai visitatori.

Come documentato in uno dei tanti reel condivisi su TikTok, l’afflusso di persone è stato così massiccio da trasformare le calli veneziane in un vero e proprio labirinto umano, con ogni angolo della città preso d’assalto. Le strette vie del centro storico sono state completamente bloccate dalla folla, costringendo i visitatori a lunghe attese per muoversi da un luogo all’altro. La situazione è diventata ancora più caotica per attraversare il celebre Ponte di Rialto, che in alcuni momenti è stato chiuso sulle due ali laterali, aumentando ulteriormente i tempi di attesa e creando scene di grande affollamento.

La folla si è concentrata soprattutto lungo il Canal Grande, dove si è svolta una delle manifestazioni più attese del Carnevale: la sfilata della Pantegana, che ha segnato l’inizio ufficiale delle celebrazioni.

Ricordiamo che il ticket di ingresso alla città, pensato proprio per limitare gli ingressi in città, entrerà in vigore solo dal 18 aprile 2025. Per quest'anno è stato confermato che passerà da 5 a 10 euro. Il costo sarà ridotto solo per chi acquista il biglietto almeno quattro giorni prima. I turisti che pernottano in hotel continueranno a pagare solo la tassa di soggiorno, che va da 1,50 a 5 euro a notte.