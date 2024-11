video suggerito

Invade la corsia opposta in auto e si schianta a Loreggia: morto un 28enne, altri 3 feriti Un giovane di 28 anni è morto a Loreggia dopo essere rimasto gravemente ferito nell’incidente frontale avvenuto tra l’auto sulla quale viaggiava e un’altra vettura proveniente dalla corsia opposta. Ricoverato in gravi condizioni il 41enne in auto con lui. Lievemente feriti i due passeggeri dell’altra macchina. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

84 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un incidente mortale ha insanguinato la strada Sr 307 a Loreggia, all'altezza di via Dante. Secondo i primi rilievi delle forze dell'ordine della stazione di Camposampiero, un uomo di 41 anni del posto avrebbe invaso la corsia di marcia opposta alla guida della sua Volkswagen Golf, colpendo frontalmente la Nissan Qashqai di un 57enne di origini albanesi residente a Paese, in provincia di Treviso.

Ad avere la peggio è stato il passeggero della Golf, un giovane di 28 anni, ricoverato in ospedale per le gravi ferite riportate e morto durante la notte nonostante le tempestive cure prestate dal personale medico. Le lesioni riportate sono state giudicate troppo gravi dai medici che lo hanno curato. Entrambi i veicoli incidentati, invece, sono stati sottoposti a sequestro. Il conducente della Golf è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Padova. Il guidatore e il passeggero dell'altra auto, invece, non hanno riportato conseguenze e a scopo precauzionale sono stati visitati in pronto soccorso.

Le cause dello schianto sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità. Al momento dell'incidente, sempre stando alle prime ricostruzioni, su Loreggia vi era una leggera foschia che potrebbe aver compromesso la visibilità su strada, tanto da portare la Volkswagen Golf sulla quale viaggiavano il 41enne e il 28enne a invadere la corsia di marcia opposta, scontandosi frontalmente con la seconda vettura a bordo della quale viaggiavano altre due persone.

Restano per il momento riservate le informazioni sullo stato di salute del 41enne ricoverato in codice rosso all'ospedale di Padova. Il decesso del 28enne che era con lui, invece, è stato dichiarato durante la notte a causa delle gravissime lesioni riportate nello schianto. A nulla sono valse, purtroppo, le cure tempestive dei medici che hanno cercato di salvargli la vita.