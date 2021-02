Un giovane paziente intubato in terapia intensiva tiene la mano a un grande peluche di ‘Dumbo', il famoso elefantino della Disney. La foto, che sta commuovendo i social network, è stata scattata dal fotografo e filmmaker Andrea Pizzini nell’ambito del suo progetto “Wellenbrecher” (frangionde), un documentario sui reparti Covid in Alto Adige: "Ero in reparto da tutto il giorno, e mi preparavo alla notte. Lui era appena arrivato, con il suo Dumbo. Un peluche enorme, che le spondine del letto non riuscivano a contenere. Ogni tanto cadeva, ma un infermiere o un dottore erano subito pronti a rimetterglielo accanto. Nonostante turni da 12 ore, qualcuno si è fermato di più, per tenergli compagnia finché non si è addormentato".

Il protagonista dello scatto è un ragazzo affetto della sindrome di down, ricoverato da qualche giorno. "Non era intubato — racconta Pizzini —, aveva il ‘casco' per aiutarlo a respirare. Ha dormito con il suo peluche, e così ha passato una notte tranquilla. Di giorno, ci ha salutato tutti mandando baci da lontano". Le foto pubblicate fanno parte di un progetto più ampio, per un documentario: "Tutto è nato perché un’ amica che lavora in terapia intensiva è stata più volte attaccata sui social. L’ hanno definita un’ attrice. A un certo punto non ci ho più visto: ho preso la macchina fotografica e sono andato in reparto".

Il fotografo ha deciso così di seguirla passo-passo nel suo lavoro per far capire alle persone che cosa sta davvero accadendo negli ospedali in questo delicato momento. Purtroppo di commenti senza senso ne sono arrivati anche la foto di ‘Dumbo': "Mi hanno scritto che non poteva essere un paziente giovane, perché aveva dei capelli bianchi. In realtà, erano i tubicini ai quali è attaccato".