Insalata in busta, nuovi richiami per rischio Listeria: l'elenco dei lotti da non consumare Nuovi richiami di insalata dai supermercati italiani. Dopo il maxi ritiro per pericolo Listeria annunciato nei giorni scorsi sul sito del ministero della Salute sono apparsi altri avvisi che riguardano sempre delle tipologie di insalata in busta.

A cura di Susanna Picone

Nuovi richiami di insalata in busta dai supermercati italiani. Dopo il maxi ritiro annunciato nei giorni scorsi – diverse di tipologie di insalata in busta da non consumare per rischio listeria – sul sito del ministero della Salute sono apparsi altri avvisi che riguardano sempre delle tipologie di insalata in busta. Il motivo del richiamo è sempre lo stesso: viene segnalato un rischio microbiologico dovuto alla possibile presenza di Listeria Monocitogenes.

Di seguito l’elenco delle nuove confezioni di insalata ritirate dal mercato: si precisa che in gran parte si tratta di prodotti già scaduti in questi giorni.

Iceberg Bs 200 grammi e 250 grammi COOP, T250320/T251320/T25332/254320

Iceberg 200 grammi, Gustora: 32124248 -32124249

Iceberg 250 grammi, Matese (Centrale del Latte d’Italia Spa): 32024253

Iceberg 150 grammi, Montanino: 32024250

Iceberg 200 grammi, Professione Snack (Lavoratorio Natura Srl):32124247/32124248/32124249/32024249/32024250/32024251/32024253/3202425

Iceberg 250 grammi, Sendero:32024250

Iceberg 200 grammi, Sisa (Ortoromi): 32124248 – 32024250 – 32024253

Il ministero della Salute invita i consumatori che hanno acquistato questi prodotti a non consumarli e restituirli al punto vendita.

Il batterio Listeria Monocytogenes è un agente patogeno molto comune che può causare un’infezione alimentare dai sintomi simili a quelli di un’influenza intestinale, ma a volte causa di condizioni anche gravi. Il batterio può facilmente contaminare alimenti come verdure e ortaggi. Rappresenta un rischio per la salute, in quanto in caso di ingestione di alimenti crudi contaminati può causare un'infezione nota appunto come listeriosi o infezione da Listeria.

Il batterio riesce a vivere e a riprodursi in molte condizioni diverse, anche a basse temperature, per cui il rischio di contaminazione può interessare anche la preparazione degli alimenti in cucina.