Incidente Vicenza, con lo scooter contro un cartello stradale: Andrea muore a 17 anni vicino casa Incidente a Bressanvido, in provincia di Vicenza. Un ragazzo di 17 anni, Andrea Tagliapietra, è morto dopo che con il suo scooter si è schiantato contro un cartello stradale. Indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

Drammatico incidente ieri sera a Bressanvido, in provincia di Vicenza. Un ragazzo di 17 anni appena compiuti, Andrea Tagliapietra, è morto dopo che con il suo scooter si è schiantato contro un cartello stradale per cause che sono ancora in via di accertamento.

Il giovane, che rientrava da una festa, ed era vicinissimo a casa, neanche 300 metri, dopo aver perso il controllo del mezzo ed aver impattato contro il cartello, è finito pesantemente a terra su via Bosco, battendo la testa sull'asfalto e riportando lesioni fatali. L'insegna è l'unica presente su quella strada.

L'incidente è avvenuto intorno alle 3.30 della scorsa notte, in via Bosco. A dare l'allarme è stato un automobilista di passaggio che ha notato il corpo della vittima a terra accanto allo scooter distrutto.

Inutili si sono rivelati i tentativi dei soccorritori giunti sul posto di rianimarlo: ne hanno solo potuto constatare il decesso. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Thiene per cercare di capire l'esatta dinamica di quanto successo, anche se ci son o pochi dubbi. Per tale motivo non dovrebbe essere disposta l’autopsia sul corpo del ragazzo.