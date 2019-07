Dramma stradale a Trecate. Un motociclista è finito in una risaia ed è morto dopo una agonia durata probabilmente tutta la notte. La vittima è stata rinvenuta solo questa mattina presto. Ormai era troppo tardi. La tragedia lungo la provinciale 4, vicino a un negozio di vivai lungo la strada che collega Romentino al comune in provincia di Novara. Il centauro di 43 ha perso la vita dopo essere finito in una risaia nella notte fra domenica 21 e lunedì 22 luglio. Il centauro, viaggiava con la sua motocicletta sulla Strada Provinciale 4, che collega i comuni dell' Ovest Ticino.

Per cause ancora non chiare è caduto ed è finito in una risaia. Solo questa mattina alle 6,30 è stato notato da un automobilista di passaggio che ha dato l'allarme. Ma agli uomini del 118 arrivati sul posto non è rimasto che constatare il decesso. Dai primi riscontri, sembra che non siano stati coinvolti altri mezzi. A svolgere i rilievi la polizia stradale di Novara.