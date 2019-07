in foto: Immagine da CityRumors.

Lunedì sera di sangue a Torano Nuovo, in provincia di Teramo, dove si è verificato un incidente stradale nel quale è morto un uomo di 46 anni. La vittima è Giancarlo Merli, operaio di 46 anni e papà di due adolescenti. L'uomo si trovava in sella alla sua moto quando si è scontrato con una Fiat Panda guidata da un 20enne per cause che sono ancora al vaglio degli inquirenti sulla provinciale 7, in contrada Case Lucidi di Torano. L'impatto tra i mezzi è stato talmente violento che il motociclista prima è finito contro il parabrezza della macchina e poi è stato scaraventato a terra. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118. I sanitari hanno tentato il tutto per tutto ma Giancarlo è deceduto durante il trasporto all'ospedale Mazzini.

Nell'auto, oltre al conducente, c'era anche una ragazza. Entrambi stanno bene, anche se il 20enne ha riportato ferite e contusioni per cui è stato ricoverato all'ospedale di Sant'Omero. Sul posto, per i rilievi, è intervenuta la Polizia stradale di Teramo che sta continuando le indagini per capire cosa sia successo. Secondo i primi accertamenti, la Fiat Panda procedeva da Torano verso Garrufo, mentre la moto in senso opposto quando improvvisamente i due mezzi si sono scontrati. Un tragico destino quello della famiglia Merli, visto che il fratello di Giancarlo è morto diversi anni fa proprio in seguito ad un incidente stradale. Sul sinistro la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e non è escluso che il pm di turno possa disporre l’autopsia.