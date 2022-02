Incidente sull’A1 a Firenze: in fiamme due camion e un’auto, due vittime. Donna morta carbonizzata Giornata drammatica tra Firenze Sud e Scandicci. L’incidente ha visto coinvolti due mezzi pesanti, un camper e un’autovettura andati in fiamme. Gravi ripercussioni per il traffico.

A cura di Biagio Chiariello

Giornata drammatica quella di oggi sulle strade italiane con due vittime: due persone sono morte a seguito di un incidente stradale avvenuto all'ora di pranzo sull'autostrada A1 al km 289 dell'A1 in direzione Nord, poco prima dell'uscita di Scandicci, che ha visto coinvolti due mezzi pesanti, un camper e un'autovettura andati in fiamme, ora spenti. A seguito dello scontro si è sviluppato un rogo che ha coinvolto i quattro mezzi.

Due vittime

In base alle prime informazioni, le vittime sono una donna, passeggera a bordo del camper, e il conducente del tir. La 60enne si trovava sul sedile del passeggero e non avrebbe fatto in tempo a mettersi in salvo e sarebbe morta carbonizzata. Il marito, che era alla guida del camper e che è riuscito a uscire prima di essere avvolto dalle fiamme, è stato portato in ospedale in stato di choc. Ma non è in pericolo di vita

Incidente sull'A1, camion in fiamme

Sul luogo dell'evento sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 4° Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. All'interno del tratto chiuso il traffico è rimato bloccato e si sono registrati lunghe code in direzione Bologna e in direzione Roma.

Tratto autostrada riaperto

Intorno alle 18 il tratto di autostrada interessato dall'incidente è stato completamente riaperto. Ma le ripercussioni per il traffico sono state gravissime. I mezzi pesanti, per tutto il pomeriggio, sono usciti a Firenze Sud e hanno dovuto percorrere la viabilità ordinaria rientrando a Firenze Scandicci. Questo ha appesantito e di molto il traffico cittadino, già di per sé congestionato. In autostrada i chilometri di coda in direzione nord sono arrivati fino a 12.