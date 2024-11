Incidente sulla statale 131 a Siniscola: carro funebre si scontra con un’auto e si ribalta, nessun ferito

video suggerito

Un carro funebre che stava trasportando una salma per un funerale si è ribaltato a causa dell'impatto con un'altra auto. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi. L'incidente è avvenuto intorno alle 14.30 di mercoledì 27 novembre al chilometro 78 della strada statale 131 Dcn, poco dopo monte Pizzinnu, vicino a Siniscola (Nuoro).

A cura di Eleonora Panseri

Un carro funebre che stava trasportando una salma per un funerale si è ribaltato a causa dell’impatto con un’altra auto. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi. L'incidente è avvenuto intorno alle 14.30 di oggi, mercoledì 27 novembre, al chilometro 78 della strada statale 131 Dcn, poco dopo monte Pizzinnu, vicino a Siniscola (Nuoro).

Sul posto si sono immediatamente precipitate le forze dell’ordine, che si sono occupate delle verifiche del caso. Insieme a loro, sono arrivate anche le squadre dell’Anas e i Vigili del Fuoco che hanno rimosso il carro funebre e hanno provveduto a trasportare la salma su un altro mezzo. Il tratto di strada in direzione Olbia è stato chiuso e i veicoli sono stati deviati lungo percorsi alternativi.

In rete sono state diffuse alcune foto dell'incidente. Nelle immagini si vede il mezzo ribaltato e con i vetri infranti, anche quello della parte posteriore, dove solitamente vengono trasportate le bare che contengono le salme dei defunti.

Si tratta del secondo incidente avvenuto in pochi giorni sulla stessa strada del Nuorese. Nella mattinata di lunedì 25 novembre tre veicoli si sono scontrati nel restringimento sulla Statale 131 Dcn al chilometro 96 in direzione Olbia, sempre nel territorio di Siniscola.

Per cause ancora da accertare due auto, una Volkswagen e una Lancia, si sono scontrate con un furgone Ford transit. I tre uomini alla guida dei mezzi sono rimasti feriti gravemente, di cui uno rimasto incastrato nel furgone ed è stato estratto dalla squadra Vigili del Fuoco di Siniscola.

Tre le ambulanze del 118 giunte sul posto, oltre all'elisoccorso che ha trasferito uno dei tre uomini, in condizioni più critiche, all'ospedale di Sassari. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale per i rilievi e per la gestione del traffico che è rimasto bloccato per diverse ore in entrambe le direzioni.