video suggerito

Incidente sulla Olbia-Arzachena, autista di camion muore dopo scontro con un camper Non è riuscito a superare la notte il camionista di 72 anni, Mario Suelzu, che ieri, martedì 6 agosto, era rimasto gravemente ferito nello scontro con un camper sulla Olbia-Arzachena, all’altezza di Casagliana. Il 72enne era stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Giovanni Paolo II, dove è morto nelle scorse ore. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Vigili del Fuoco

Non è riuscito a superare la notte l’uomo di 72 anni, Mario Suelzu, che ieri, martedì 6 agosto, era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale sulla Olbia-Arzachena, all’altezza di Casagliana.

Il 72enne era stato subito trasportato all’ospedale Giovanni Paolo II con l’elisoccorso ed era stato ricoverato in Rianimazione dopo aver riportato gravi lesioni. Qui è morto nella mattina di oggi, mercoledì 7 agosto.

L'incidente era avvenuto ieri, intorno alle 10.30. Erano rimasti coinvolti in uno scontro frontale un camion, il mezzo guidato dal 72enne, e un camper di turisti slovacchi, a bordo del quale viaggiavano anche due ragazzine adolescenti, di 11 e 14 anni.

Il camper coinvolto nell'incidente

Una di loro ha riportato la frattura del femore, l'altra invece era stata soccorsa in condizioni non gravi. Tutti gli occupanti del secondo mezzo erano stati trasportati all’ospedale di Olbia.

Da subito il quadro clinico dell’uomo alla guida del camion era apparso estremamente grave. Il 72enne era stato soccorso in arresto cardiaco, una conseguenza delle lesioni riportate, era stato estratto dal mezzo dai Vigili del fuoco ed era stato trasportato con l'elisoccorso al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia in codice rosso.

Il 72enne Mario Suelzu era un camionista da tanti anni, titolare di una ditta di autotrasporti e movimento terra. Le persone che lo conoscevano lo descrivono come grande lavoratore, persona riservata e di buon cuore. L'uomo lascia la moglie e un figlio.

Il camion coinvolto nell'incidente sulla Olbia-Arzachena

Le immagini del sinistro diffuse dai Vigili del Fuoco mostrano i due mezzi completamente distrutti dopo lo schianto.

La strada che collega i centri di Olbia ed Arzachena, Palau e Santa Teresa è una delle più pericolose dell’isola, come riporta il quotidiano locale la Nuova Sardegna, e più volte è stato sollecitato negli ultimi anni il via al cantiere per la realizzazione del nuovo tracciato, senza tuttavia riscontri.