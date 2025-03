video suggerito

Il portellone del camion si apre, autista non se ne accorge: strage di galline a Monselice L'incidente nella tarda serata di domenica 9 marzo a Monselice, nel Padovano. Diverse le carcasse degli animali, rinvenute su un marciapiede, recuperate. Si cerca ancora l'autista del mezzo pesante.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Con ogni probabilità, stava portando gli animali al macello quando qualcosa è andato storto. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, 9 marzo, a Monselice, nel Padovano, trasformando una normale operazione di trasporto in una vera e propria strage di galline.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, intorno alle 22:30, lungo via Orti, un camion adibito al trasporto di volatili ha subito un guasto al rimorchio. Il malfunzionamento ha causato la caduta di decine di galline sulla carreggiata, alcune delle quali sono morte sul colpo, mentre altre hanno riportato ferite più o meno gravi.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che si sono trovati improvvisamente di fronte a una scena insolita e caotica. Fortunatamente, nessun veicolo in transito ha riportato danni e i disagi alla circolazione sono stati contenuti.

Sul posto è intervenuta tempestivamente una pattuglia dei carabinieri della stazione di Albignasego, che ha gestito il traffico per evitare ulteriori problemi alla viabilità e scongiurare possibili incidenti. Poco dopo, è giunto anche il servizio veterinario di Monselice, incaricato di prestare soccorso agli animali sopravvissuti.

Nella mattinata successiva, il Comune locale è stato chiamato a intervenire per la rimozione delle carcasse rinvenute su un marciapiede. Il mezzo pesante da cui sono caduti i volatili non è stato ancora individuato, ma si ipotizza che l’autista non si sia reso conto immediatamente dell’accaduto.

Secondo le prime ipotesi, un errore nella chiusura del container potrebbe aver compromesso la sicurezza del carico e, durante il tragitto, una semplice buca sull’asfalto potrebbe aver causato l’apertura accidentale del portellone, provocando la caduta degli animali.