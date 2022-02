Incidente sul lavoro, muore operaio 58enne nel Pistoiese: travolto da carrello elevatore Un uomo di 58 anni è morto all’interno della cartiera nel Pistoiese dove lavorava. L’operaio è stato travolto e ucciso da un carrello elevatore. L’incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina.

A cura di Chiara Ammendola

Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in Toscana dove un operaio di 58 anni è morto questo pomeriggio a San Marcello Piteglio in provincia di Pistoia. L'uomo, stando a quanto si apprende, è stato travolto da un carrello elevatore durante il suo turno di lavoro nel piazzale della ditta, una cartiera che ha sede in vi Pesciatina. Purtroppo per l'operaio non c'è stato nulla da fare e quando i soccorritori sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

L'allarme è scattato questa mattina intorno a mezzogiorno quando è stato chiesto l'intervento dei soccorritori all'interno dell'azienda dove l'uomo, italiano, 58 anni lavorava. La cartiera si trova sulla Montagna pistoiese, a San Marcello Piteglio e sul posto sono giunti i carabinieri insieme con i tecnici di medicina del lavoro dell'Asl Toscana mentre è stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso per tentare un trasferimento immediato dell'operaio in ospedale.

Purtroppo però nonostante l'intervento dei soccorritori che hanno provato sul posto a rianimarlo prima di affidarlo al personale dell'eliambulanza, per l'uomo non c'è stato nulla da fare ed è morto poco dopo. L'Asl Toscana Centro ha inviato gli addetti del Servizio di prevenzione sicurezza luoghi di lavoro per far luce sull'accaduto e sul rispetto delle norme di sicurezza all'interno della ditta che era stata controllata proprio negli ultimi tempi. I militari hanno effettuato i rilievi sul posto e hanno ascoltato i testimoni che hanno assistito all'incidente: l'operaio è stato travolto da un carrello elevatore mentre era all'esterno dell'azienda.