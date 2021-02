Incidente mortale sul lavoro questa mattina a Montale, comune nella provincia di Pistoia, in Toscana. Un operaio di 22 anni ha perso la vita. Secondo una prima ricostruzione della tragedia, l’operaio è morto in un'azienda tessile di Montale schiacciato da una pressa. Si chiamava Jaballah Sabri: di origine tunisina, era residente a Prato. La tragedia si è consumata poco dopo le 8 del mattino. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane operaio. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Le cause dell'incidente mortale sul lavoro sono ancora in corso di accertamento.

Cordoglio di Daniele Gioffredi (segretario generale Cgil Pistoia) e Massimiliano Brezzo (segretario Filctem): "Di fronte all’ennesima tragedia sul lavoro della nostra provincia e in attesa che gli organi competenti stabiliscano dinamiche e responsabilità di quanto accaduto, la Cgil di Pistoia esprime il proprio cordoglio e vicinanza ai familiari del lavoratore ventiduenne Jaballah Sabri. È inaccettabile continuare a morire di lavoro, è una sconfitta per tutti e nel momento in cui si muore di lavoro non esiste più il diritto al lavoro previsto nella nostra Costituzione". La Cgil di Pistoia – aggiungono – è a disposizione della famiglia per tutta l’assistenza e la tutela necessaria.

Solo di ieri la notizia di un altro incidente sul lavoro mortale in Toscana: vittima in questo caso un uomo di 51 anni morto a Castelfranco di Sotto (Pisa) per un incidente avvenuto in una conceria. L’uomo, Salvatore Vetere, stava lavorando a un ponteggio quando, per cause da accertare, è caduto da circa 3 metri. Sul posto 118, carabinieri, polizia e personale della medicina del lavoro ma per lui ormai non c’era nulla da fare.