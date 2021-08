Incidente sul lavoro a Parma, operaio muore schiacciato in un cantiere dell’autostrada A15 Un operaio di un’azienda del settore edile del Modenese è morto nella serata di ieri in provincia di Parma su un cantiere per la realizzazione della “Tibre”, l’infrastruttura che collegherà l’A15 con l’Autobrennero. L’uomo, di 53 anni, è stato schiacciato da un mezzo controva una macchina asfaltatrice.

A cura di Susanna Picone

Un operaio è morto in un incidente sul lavoro in un cantiere dell'autostrada A15, a Parma. Il dramma si è consumato nella serata di ieri, mercoledì 4 agosto. La vittima aveva cinquantatré anni: residente in provincia di Reggio Emilia, era dipendente di una azienda del settore edile del Modenese. Secondo la prima ricostruzione della Polizia stradale, mentre faceva manutenzione l’uomo è stato travolto da una ruspa che andava in retromarcia e che lo ha schiacciato contro una macchina asfaltatrice. L’incidente sul lavoro è avvenuto su un cantiere per la realizzazione della “Tibre", l'infrastruttura che collegherà l'A15 Parma La Spezia con l'autostrada del Brennero. Sul posto è intervenuto anche un pm della Procura di Parma, che indaga sul caso, al lavoro per definire la dinamica dell’incidente mortale.

Martedì la morte sul lavoro nel Modenese di Laila El Harim – L’incidente sul lavoro sull’A15 arriva a poche ore da un altro dramma registrato sempre in Emilia Romagna, quello di Laila El Harim nel Modenese. L’operaia quarantenne è morta la mattina del 3 agosto mentre lavorava nell'azienda di packaging “Bombonette" di Camposanto. L’operaia è stata trascinata e schiacciata da una fustellatrice, un grosso macchinario utilizzato per sagomare il materiale da imballaggio. La procura di Modena, a quanto si apprende, ha iscritto nel registro degli indagati il legale rappresentante dell'azienda stessa. L'iscrizione sarebbe da considerarsi come atto dovuto per chiarire la dinamica dell’incidente.

Articolo in aggiornamento