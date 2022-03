Incidente sul lavoro a Massa Marittima, operaio 65enne muore incastrato in una trivella È morto dopo essere rimasto incastrato in una trivella l’operaio di 65 anni vittima di un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a Massa Marittima (Grosseto)

A cura di Chiara Ammendola

Ancora un incidente sul lavoro, questa volta costato la vita a un operaio di 65 anni morto questa mattina in un'azienda agricola a Massa Marittima, in provincia di Grosseto. L'uomo, secondo quanto si apprende sarebbe rimasto incastrato in un macchinario, una trivella: inutile l'intervento dei soccorritori, per lui non c'è stato nulla da fare.

Gli indumenti si sarebbero incastrati nel macchinario

L'allarme è scattato questa mattina poco dopo le 10 quando è stato chiesto l'intervento del personale medico in un'azienda agricola che si trova nelle campagne intorno a Massa Marittima, in provincia di Grosseto. È al suo interno che sarebbe avvenuto l'incidente che ha coinvolto l'operaio 65enne rimasto incastrato in una trivella usata per piantare i pali di sostegno delle viti: ancora da ricostruire l'esatta dinamica ma sembra che l'uomo sia rimasto impigliato con un indumento e trascinato dal macchinari che lo hanno poi ucciso.

Si indaga sull'incidente nell'azienda agricola

Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dal 118 che ha allertato anche l'elisoccorso Pegaso 2, purtroppo però le ferite riportate dall'operaio si sono subito rivelate troppo gravi e non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. Insieme con il personale del 118 è giunto anche il personale della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro della Asl Toscana sud est e i carabinieri. Sono infatti in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica e individuare le eventuali responsabilità.