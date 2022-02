Incidente sul lavoro a Catanzaro: operaio muore schiacciato da un cancello Tragedia a Catanzaro, dove un operaio ieri sera è morto, travolto da un cancello che lo ha schiacciato. Verifiche sulla stabilità e corretta installazione.

A cura di Alessia Rabbai

Vigili del fuoco in via Magna Grecia a Catanzaro

Un operaio è morto in viale Magna Grecia a Catanzaro, schiacciato da un cancello. I drammatici fatti risalgono alla serata di ieri, sabato 5 febbraio. Un'altra vittima di un incidente sul lavoro, che questa volta si è consumato nel capoluogo calabrese. Secondo le informazioni apprese, l'uomo si trovava nei pressi del cancello scorrevole alto circa tre metri, perché si era recato in azienda, presumibilmente per recuperare alcuni attrezzi, quando per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte degli investigatori, è uscito fuori dai binari e lo ha travolto. Arrivata la chiamata al Numero Unico di Emergenza 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza, che ha tentato di soccorrerlo.

L'operaio di Catanzaro è morto sul colpo

Per liberare l'operaio dal pesante cancello è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che sono arrivati con una squadra, dopo la segnalazione giunta alla Sala Operativa del comando territoriale. I pompieri lo hanno estratto per poi affidarlo alle cure dei sanitari. I paramedici non hanno potuto però purtroppo fare altro che constatarne il decesso, sopraggiunto a causa delle gravi ferite e traumi riportati, che gli sono risultati fatali. L'operaio è infatti morto sul colpo. Presenti anche il personale Suem e i carabinieri di competenza territoriale per gli accertamenti del caso, che indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto e per verificare eventuali responsabilità.

Indagini in corso su dinamica e responsabilità

Il quadro della drammatica vicenda della morte dell'operaio schiacciato dal cancello resta ancora da chiarire. Sul posto è arrivato anche il magistrato di turno, per la constatazione del decesso. Terminati gli accertamenti di rito, la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, che ne disporrà l'autopsia. I risultati degli esami autoptici serviranno a chiarire le cause che hanno provocato la morte dell'operaio. Verifiche sulla stabilità e sulla corretta installazione del cancello, per capire se chi avesse avuto il compito di verificarne la sicurezza abbia svolto le procedure necessarie oppure se il tragico incidente si sarebbe potuto evitare.