Incidente Riccione, l’amica di Giulia e Alessia: “Siamo sotto choc, erano due bravissime ragazze” La comunità di Castenaso è sotto choc per la morte di Giulia e Alessia Pisanu, le due sorelle di 15 e 17 anni morte travolte ieri da un Frecciarossa a Riccione: “La gente non riesce a crederci. Aspettiamo tutti insieme il funerale, mi dispiace molto per il loro papà”.

"Erano due ragazze bravissime e belle, non ho parole. Ieri sera ci siamo trovati con alcuni amici per accendere lanterne con i loro nomi scritti sopra".

Nessuno a Castenaso, nel Bolognese, riesce a credere a quanto successo ieri a Giulia e Alessia Pisanu, le due sorelle di 15 e 17 anni morte dopo essere state travolte da un treno Frecciarossa alla stazione di Riccione. Soprattutto chi le conosceva.

"La gente – ha detto ancora alle agenzie di stampa una amica della due sorelle – non riesce a credere. La più grande era sempre a cena da noi, perché era amica di mia sorella. Mia mamma è sotto choc. Io non voglio più andare al mare a Riccione e sono incredula".

La giovane ricorda poi un'altra vittima di Castenaso, Irene Boruzzi, travolta da un'auto guidata da un giovane positivo all'alcol nel 2020. "Dopo Irene che è morta, questa notizia è stata scioccante. Aspettiamo tutti insieme il funerale, mi dispiace molto per il loro papà".

"Ero in classe con Alessia – ha raccontato al Resto del Carlino un altro ragazzo che vive in paese –. Una brava ragazza che, a scuola, aveva ottimi risultati. Era molto legata alla sorella, ed entrambe avevano la passione per la musica e il ballo. Amavano andare in discoteca e tra i locali che frequentavano c’erano ’Le Grotte’. Due ragazze con la gioia di vivere, molto legate al padre. Quando uscivamo da scuola lui non mancava praticamente mai".

Intanto, la dinamica dell'incidente avvenuto ieri è ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno ascoltando i testimoni e analizzando le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della stazione. A quanto pare una delle due sarebbe andata sui binari per salvare l'altra, ma al momento di tratta solo di ipotesi.