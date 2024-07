video suggerito

Giulia e Alessia uccise dal treno a Riccione, il ricordo del papà: "Incontro ancora le loro amiche" La mattina del 31 luglio di due anni fa le due sorelle di 17 e 15 anni venivano travolte e uccise da un treno Frecciarossa alla stazione di Riccione. Il papà: "Erano i miei angeli, due ragazze davvero fantastiche".

A cura di Susanna Picone

Sono passati due anni dalla tragedia di Giulia e Alessia, le due sorelle di 17 e 15 anni che al mattino del 31 luglio 2022 venivano investite e uccise da un treno Frecciarossa mentre si trovavano sui binari di Riccione. Una tragedia inspiegabile – nessun elemento è emerso che potesse far pensare ad un intento suicidario delle due ragazze – che ha sconvolto due comunità, quella della Perla e quella di Castenaso, nel Bolognese, dove le due ragazze vivevano col padre Vittorio.

Un genitore che, a due anni da quel terribile giorno, vuole ricordare le sue figlie Giulia e Alessia: “Erano i miei angeli, due ragazze davvero fantastiche”, dice in una intervista al Resto del Carlino, aggiungendo di non pensare mai a quel giorno, ma solo alle due sorelle e a tutti i momenti belli trascorsi insieme.

“Mi fa senz’altro molto piacere vedere che tante persone portino ancora fiori per le mie bambine”, risponde quando gli dicono che nella stazione di Riccione non mancano mai bigliettini e ricordi per le sue ragazze, ma ammette anche che lui non è mai riuscito ad andare in quel posto dove Giulia e Alessia hanno trovato la morte.

Per ricordare le sue ragazze oggi ci sarà una messa nella chiesa di Castenaso – Vittorio ammette che è la fede ad aiutarlo a stare su – e un altro ricordo è previsto anche per domenica. E poi ci sono i familiari e gli amici di Giulia e Alessia: “Anche quest’anno le scuole che frequentavano organizzeranno un ricordo. Io incontro ancora le loro amiche, è un modo per trovare conforto nell’affetto di chi voleva loro bene, come me”.

Dopo la tragedia del treno di Riccione il padre delle due ragazze aveva deciso di fondare un’associazione in memoria delle due figlie che oggi conta una cinquantina di associati: “Ci impegniamo tanto per organizzare durante l’anno diverse iniziative dedicate ai giovani”.