Attraversano binari barcollando: due ragazze investite e uccise da un treno a Riccione Questa mattina intorno alle 7 due ragazze non ancora identificate sono state investite e uccise da un treno alta velocità in transito alla stazione di Riccione e diretto verso Milano.

A cura di Davide Falcioni

immagine di repertorio

Due ragazze non ancora identificate sono state investite e uccise da un treno alta velocità in transito alla stazione di Riccione (Rimini) diretto verso Milano. È accaduto intorno alle 7 di questa mattina.

Stando alle prime informazioni le due giovani sono state viste arrivare in stazione e tentare di attraversare i binari, barcollando. Accertamenti sono in corso da parte della Polizia Ferroviaria. Il traffico ferroviario è stato sospeso tra Rimini e Cattolica, in direzione Ancona e si stanno predisponendo servizi sostitutivi ai treni regionali con degli autobus.

Trenitalia: "Ritardi fino a 90 minuti per i treni Alta Velocità, InterCity e Regionali"

In una nota pubblicata sul suo sito Trenitalia ha confermato l'investimento di due persone a Riccione. "Il traffico è ancora sospeso tra Pesaro e Riccione, in corso gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria. I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono registrare maggiori tempi di percorrenza fino a 90 minuti. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso. Attivo il servizio sostitutivo con bus tra Cattolica e Rimini".

IN AGGIORNAMENTO