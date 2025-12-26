Incidente per l’auto della scorta di Nicola Gratteri in Calabria: tre persone ferite

La macchina della scorta del procuratore di Napoli Nicola Gratteri è rimasta coinvolta in un piccolo incidente in provincia di Catanzaro. Tre persone sono rimaste lievemente ferite.

L'automobile della scorta del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Nicola Gratteri, è rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri, giovedì 25 dicembre. La vettura stava attraversando la Statale 106 ionica nel tratto di Santa Caterina dello Ionico, in provincia di Catanzaro. Tre persone sono rimaste ferite, seppure in modo lieve.

Nessuna conseguenza invece per il magistrato, che viaggiava a bordo di un'altra auto. La vettura che faceva parte della scorta, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, si è scontrata con un'altra macchina proveniente dalla direzione opposta. L'automobile proveniente dalla direzione opposta, avrebbe tagliato la strada alla macchina della scorta svoltando verso sinistra nonostante la striscia continua.

Le due macchine sono finite contro il muretto di recinzione di un bar, coinvolgendo anche una terza auto parcheggiata lungo la strada. Il capo scorta ha avvertito dell'incidente carabinieri e personale del 118, arrivato poco dopo sul posto. In tre sono rimasti lievemente feriti: i due uomini che viaggiavano sulla macchina della scorta e il conducente della seconda vettura coinvolta nel sinistro.

Il procuratore Gratteri, come prevedono in questi casi i protocolli di sicurezza, non è sceso dall'auto ma si è continuamente informato degli sviluppi degli accertamenti e delle condizioni dei feriti. Fortunatamente nulla di grave per le tre persone che si trovavano con il procuratore napoletano: i tre sono infatti stati giudicati in codice verde, le lesioni non hanno richiesto particolari cure mediche e soprattutto non è stato riscontrato alcun pericolo di vita. Tutti i coinvolti, insomma, se la caveranno con poco e in breve tempo potranno riprendere normalmente tutte le loro attività, senza dover seguire particolari protocolli ospedalieri.