Incidente nel Cosentino, muore giovane coppia: Victor e Serena tornavano da una gita in moto Tragico incidente nel Cosentino sulla strada statale 107 Silana Crotonese, a Spezzano della Sila. Una giovane coppia ha perso la vita.

A cura di Susanna Picone

Le vittime in una foto tratta da Facebook

Domenica di sangue nel Cosentino, sulla strada statale 107 "Silana-Crotonese" a Spezzano della Sila. Due giovani sono morti nel pomeriggio in un incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione, le vittime viaggiavano su una moto quando, per cause in corso di accertamento, hanno perso il controllo del mezzo finendo sull’asfalto. A perdere la vita Victor Lopez, 33 anni, e la compagna Serena Iuliano, 29 anni, entrambi originari di San Giovanni in Fiore. I due giovani stavano rientrando dopo una gita nei pressi di Cosenza.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 ma per i due non c'era più niente da fare. Non è chiaro se prima di sbandare la moto abbia urtato contro un altro veicolo. Sulla dinamica sono ancora in corso accertamenti. Sul posto è intervenuto il personale Anas e le forze dell’ordine per garantire la sicurezza e consentire il ripristino del normale flusso veicolare nel più breve tempo possibile. La notizia della drammatica morte di Victor Lopez e Serena Iuliano ben presto si è diffusa a San Giovanni in Fiore, tanti i messaggi di cordoglio anche sui social.

"Sono addolorata per la scomparsa di due giovani della nostra comunità, Serena e Victor. Ai loro familiari ed amici porto la vicinanza e il cordoglio di tutta l'amministrazione comunale. Prego perché possano trovare conforto e serenità dopo questa tragedia”, il messaggio affidato a Facebook della sindaca Rosaria Succurro.

“Il Presidente Giovanni Perri, tutti i Soci, Mister Gianfranco Romano, tutti i calciatori dell'intera rosa delle squadre dalla prima alle giovanili, appresa la tristissima notizia si stringono intorno alle famiglie LOPEZ – IULIANO per la perdita dei loro cari Victor e Serena, due pilastri della Società Bianco Celeste, sul campo e sugli spalti. La terra vi sia lieve, noi non vi dimenticheremo MAI. Lupacchiotti correte mano nella mano sui prati verdi del paradiso, siete stati e sarete sempre uniti ed insieme con quel vostro sorriso che illuminava tutti quelli che vi incontravano e vi conoscevano. CI MANCHERETE”, il messaggio della Silana FC 2019. Tantissimi anche i messaggi degli amici delle due giovani vittime della strada.