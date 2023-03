Incidente in moto a Paternò: Gabriele finisce di lavorare e muore mentre torna a casa, aveva 24 anni Erano le 6 di mattina e il giovane di Paternò aveva da poco ultimato il turno di vigilante al Pronto Soccorso del Policlinico di Catania quando è avvenuto il tragico incidente che gli ha tolto la vita.

A cura di Biagio Chiariello

Si chiamava Gabriele Longo, aveva 24 anni ed era una guardia giurata, il ragazzo morto questa mattina, 31 marzo, in un incidente stradale in via Santa Sofia, a Catania.

I fatti sono avvenuti intorno alle 6. Gabriele era uscito dal lavoro – svolgeva l’attività di vigilante all’interno del Policlinico – per tornare a casa a Paternò dopo il turno di notte, quando avrebbe perso il controllo della sua moto, finendo rovinosamente sull’asfalto.

La polizia municipale è al lavoro per determinare la dinamica del sinistro.

Non è chiaro se si tratta di incidente autonomo oppure se ci sia stata la presenza di qualche altro mezzo. Fatto sta che la cadute si è rivelata fatale: sul posto, appena arrivati i soccorsi, i medici del 118 non hanno potuto far altro che accertare il decesso del 24enne.

Gabriele, che al momento dell’incidente indossava il casco protettivo, è morto praticamente sul colpo.

La salma si trova all’obitorio del Policlinico dove nelle prossime ore il magistrato di turno deciderà se consegnarla direttamente ai familiari oppure dare incarico formale per procedere all’ispezione cadaverica o al massimo all’esame autoptico.

Centinaia i messaggi di cordoglio non solo di amici e familiari, ma anche di semplici cittadini. Spiccano tra tutte le parole del sindaco di Paternò, Nino Naso, che così ha scritto sui social postando di seguito anche una foto del giovane: