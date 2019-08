Drammatico incidente stradale la notte tra sabato e domenica sulla Statale 16, all'altezza dello svincolo di Marina di Chieuti, nel Foggiano. Intorno alle 3.30 di notte, per cause ancora da accertare, una Golf con a bordo due persone è finita fuori strada. L'impatto è stato fatale per una ragazza di ventisei anni: si chiamava Irma Costantino ed era originaria di Torremaggiore (Foggia). La giovane donna è morta sul colpo dopo l’incidente. Ferito invece il conducente dell’auto, il fidanzato della vittima come lei di ventisei anni, che è stato ricoverato all'Ospedale Riuniti di Foggia. Secondo le prime informazioni, il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente mortale.

Il dolore sui social per la morte di Irma Costantino – Tutta Torremaggiore è sconvolta per la scomparsa di Irma Costantino. La giovane aveva da poco festeggiato il ventiseiesimo compleanno e, come riportato dai quotidiani locali, lavorava presso la Cooperativa Oasi il Girasole. Decine i messaggi di cordoglio di amici e conoscenti comparsi su Facebook dopo che si è diffusa la notizia del tragico incidente. “Posso pensare che almeno non sarai sola lì, oltre ciò… questa vita è una maledetta puttana”, si legge in uno dei post. “Una notizia straziante…. non doveva andar così…. perché??? Eri una ragazza ineguagliabile, piena di forza e di vitalità….. Ora che sei un angelo dai forza a mamma e papà di superare questo dolore immenso…”, scrive un altro. E ancora: “Che la terra ti sia lieve, porterò con me sempre un ricordo bellissimo, i tuoi insegnamenti durante il mio tirocinio. Una persona stupenda. Ciao Irma”.