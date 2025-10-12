Incidente con il parapendio nell’entroterra genovese, donna precipita per decine di metri: è gravissima

A San Colombano Certenoli, nell’entroterra genovese, una donna di 53 anni è precipitata con il parapendio da un’altezza di diverse decine di metri in una zona impervia. La 53enne è stata soccorsa e trasferita in ospedale. A quanto si apprende, sarebbe in condizioni gravissime: avrebbe riportato politraumi agli arti superiori ed inferiori e una sospetta emorragia interna.

Grave incidente con il parapendio nell'entroterra di Genova, a San Colombano Certenoli, dove una donna di 53 anni è precipitata da un'altezza di diverse decine di metri in una zona impervia. La 53enne si è salvata ma, a quanto si apprende, sarebbe in condizioni gravissime.

Secondo quanto è stato ricostruito, l'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 14, dopo che la donna si era lanciata dalla zona di Soglio, utilizzata come base di partenza dagli amanti del parapendio.

Improvvisamente, per cause ancora in via di accertamento, la 53enne ha perso il controllo del parapendio ed è precipitata per diversi metri fino a schiantarsi a terra. I soccorsi sono immediatamente scattati.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Chiavari, la Croce Rossa di Cogorno e il personale sanitario del 118. La donna è rimasta cosciente ma in condizioni estremamente gravi sia per i politraumi agli arti superiori ed inferiori e una sospetta emorragia interna.

Dopo essere stata recuperata con il verricello ed essere stata soccorsa sul posto, è stata trasferita in elicottero in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova.

