Incidente Caselle Torinese, auto si schianta contro muro: 18enne muore carbonizzato, gravi gli amici Incidente nella notte a Caselle Torinese: un’auto con a bordo 4 ragazzi si è schiantata contro un muro e ha preso fuoco. Il 18enne che era alla guida è rimasto incastrato tra le lamiere ed è morto carbonizzato.

A cura di Ida Artiaco

Drammatico incidente stradale questa notte intorno alle 3 a Caselle Torinese. Un'auto con a bordo quattro giovanissimi si è schiantata per cause ancora in via di accertamento contro un muro dell'ex lanificio all'angolo tra via Alcide Bona e via Fabbriche e ha preso fuoco.

Uno di loro è morto carbonizzato: aveva solo 18 anni. La vittima, Blendi Halili, era alla guida della vettura, una Ford Ka, di proprietà dei genitori. Non è riuscito ad uscire dalla macchina a differenza dei suoi amici ed è rimasto incastrato tra le lamiere.

I feriti, due 18enni e un 16enne, sono ricoverati all'ospedale di Ciriè, dove sono arrivati in codice giallo. Le loro condizioni non sono preoccupanti. Sul posto i carabinieri per l'identificazione dei ragazzi coinvolti e per i rilievi del caso per la ricostruzione della dinamica di quanto successo. Nell'incidente non sono stati coinvolti altri veicoli.