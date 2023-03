Incidente bus su A10 a Savona, chi sono le maestre eroine che hanno salvato 50 studenti Monica Negro e Ilaria Gallio sono le due maestre dell’istituto comprensivo Boine di Imperia che ieri, grazie al loro tempestivo intervento, sono riuscite a salvare 50 studenti dopo che il bus all’interno del quale viaggiavano sull’A10 nei pressi di Pietra Ligure ha rischiato di precipitare da un viadotto autostradale a causa del malore dell’autista.

A cura di Ida Artiaco

Si chiamano Monica Negro e Ilaria Gallio le due maestre che ieri sono riuscite a salvare i loro 50 studenti dopo che il bus all'interno del quale viaggiavano sull'A10 nei pressi di Pietra Ligure, in provincia di Savona, ha rischiato di precipitare da un viadotto autostradale a causa del malore dell'autista.

Grazie al loro intervento tempestivo, l'autobus ha rallentato la corsa e si è incanalato verso la carreggiata opposta, lato monte, dove si è schiantato contro un muraglione, senza conseguenze per la comitiva. Un vero e proprio miracolo, come l'hanno definito i soccorritori accorsi sul posto.

"Grazie a tutti per l'affetto e il conforto in questa giornata di grande paura", ha scritto su Facebook la maestra Monica, che stava accompagnando insieme alla collega un gruppo di alunni delle classi primarie dell'istituto comprensivo Boine di Imperia sulla neve.

Il bus stava infatti viaggiando in direzione Genova per raggiungere Limone Piemonte. "Abbiamo cercato di spostare il piede dall'acceleratore e frenare, a quel punto l'autobus, tenendo il volante come si poteva, sbatteva un po' a destra e un po' a sinistra, rallentando la corsa e all'uscita della galleria siamo riusciti a non andare verso l'uscita di Pietra Ligure sterzando dall'altra parte, nella carreggiata opposta", ha detto la maestra Monica.

"Il bus – ha aggiunto – ha sfondato il guard rail ed è finito contro il muraglione. Per fortuna quando abbiamo invaso l'altra parte dell'autostrada non stavano transitando altri mezzi".

"I bambini piangevano e chiamavano la mamma. Alcuni di loro sono stati portati in ospedale per un controllo e sono stati dimessi subito dopo. Ma è andata bene", le ha fatto eco la maestra Ilaria Gallio. Dieci i bambini e due le maestre che hanno riportato lievi contusioni. Intanto, l'autista è stato ricoverato all'ospedale locale e anche lui ha ringraziato le due eroine.