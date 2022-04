Incidente all’alba sulla A19, l’auto finisce sul guardrail: muore 25enne, grave la cugina Incidente all’alba sull’autostrada A19 Palermo-Catania. Una ragazza di 25 anni di Termini Imerese è morta e la cugina 18enne è rimasta gravemente ferita.

A cura di Susanna Picone

Noemi Ficara in una foto tratta da Facebook

Drammatico incidente all'alba sull’autostrada A19 Palermo-Catania. Una ragazza di 25 anni è morta e la cugina 18enne è rimasta gravemente ferita. Lo schianto è avvenuto tra le 4 e le 5 del mattino nei pressi dello svincolo di Altavilla Milicia: le due giovani viaggiavano a bordo di una Toyota Yaris. La loro auto, secondo una prima ricostruzione, è finita contro il guardrail, cappottando più volte. Per la venticinquenne alla guida – Noemi Ficara il suo nome – non c’è stato purtroppo nulla da fare. Noemi è morta sul colpo, l’altra ragazza è stata trasportata dal 118, in codice rosso, all’ospedale Civico di Palermo. Secondo fonti della polizia stradale, non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Oltre ai sanitari del 118 sul posto è intervenuta la Polstrada insieme ai vigili del fuoco per i rilievi del caso. Dalle prime ricostruzioni effettuate dopo l’incidente mortale, non sarebbero stati coinvolti altri mezzi.

Noemi Ficara

Noemi Ficara, originaria di Palermo, viveva a Termini Imerese come la cugina rimasta gravemente ferita. La salma è stata portata nel cimitero di Altavilla Milicia dove si sta recando il medico legale. Tanti i messaggi per la giovane vittima della strada che in queste ore gli amici stanno lasciando sui social: “Svegliarmi aprire Facebook e vedere questa notizia. Ieri ti ho vista Nemu con tua mamma…Ti ho visto crescere, giocavamo insieme fuori dal tabacchino. Io ero poco più grande di voi eppure nn ci staccavamo mai. Ma chi doveva dirlo che ieri doveva essere l'ultima volta che ti vedevo”, il messaggio affidato a Facebook di una amica che ha voluto condividere anche una foto della venticinquenne. “Ricorderò sempre il tuo meraviglioso sorriso e la tua fantastica dolcezza. Dai la forza alla tua famiglia”, scrive un’altra ragazza.