È una ragazza di 25 anni incinta la vittima dell'incidente stradale verificatosi questa mattina in Abruzzo lungo la strada statale 16 nel territorio di Pineto, in provincia di Teramo. Ariana Huseinovic, questo il nome della vittima, di Silvi ma di origini kosovare, stava viaggiando a bordo della sua auto quando è avvenuto lo scontro con una seconda vettura. L'impatto è stato fatale e per la ragazza non c'è stato nulla da fare. Lievemente ferito, invece, F.M., 34 anni che conduceva l’altro mezzo.

Secondo una prima ricostruzione, la 24enne era a bordo della sua Peugeot 206 quando, in direzione Silvi, attorno alle 6,40 di questa mattina, si è scontrata frontalmente con una Ford Fiesta: l’impatto tra i due mezzi è stato violentissimo. Ad allertare i soccorsi alcuni passanti che hanno assistito all'incidente. Ma quando i soccorsi sono arrivati sul posto la ragazza, che lavorava nell’azienda Rolli di Roseto degli Abruzzi, era in fin di vita. Il personale sanitario, oltre al massaggio cardiaco, ha utilizzato anche il defibrillatore, ma alla fine ne ha dovuto dichiarare il decesso. Solo dopo si è appreso che era incinta del suo fidanzato, con il quale conviveva da qualche tempo.

La statale è rimasta bloccata fino alle 11 del mattino per consentire di svolgere i rilievi. Il sostituto Stefano Giovagnoni, titolare delle indagini, ha dato il nulla osta per la sepoltura, decidendo di non disporre l’autopsia per una dinamica dell’incidente già chiara a chi indaga. La salma è stata così restituita ai familiari per il funerale che si terrà sabato alle 15,30 alla casa funeraria Pianacce di Silvi, dove è stata anche allestita la camera ardente.