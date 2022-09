Incidente a Saponara, scooter contro auto. Angelo muore a 22 anni: “Siamo sconvolti” Incidente mortale a Saponara: Angelo Cannuni, 22 anni, è morto dopo che lo scooter che guidava si è scontrato contro un’auto per cause che sono ancora in via di accertamento. Sgomento sui social: “Non doveva finire così”.

A cura di Ida Artiaco

Immagine da Facebook.

Lutto in Sicilia per la morte di Angelo Cannuni, 22 anni. Il ragazzo è infatti rimasto vittima di un drammatico incidente stradale verificatosi ieri sera dopo le 20 tra la via Kennedy e la via Sciascia, nel pieno centro di Saponara.

Angelo si trovava a bordo del suo scooter quando ha impattato contro un'auto per cause che sono ancora in via di accertamento, la quale a sua volta si è scontrata con un'altra vettura, un'Audi guidata da un farmacista.

Da una prima ricostruzione dei fatti, pare che il ragazzo abbia impattato con la Grande Punto. La donna, che era alla guida della vettura, avrebbe tentato di scansare il giovane, che invece ha fatto un volo di circa quattro o cinque metri, andando a finire in un terreno sottostante alla carreggiata.

I sanitari arrivati sul posto hanno provato a rianimarlo ma tutti i loro tentativi si sono rivelati vani. In pochi minuti molte persone si sono radunate intorno ai mezzi coinvolti, sul luogo della tragedia, comprendendo tutta la gravità dell'accaduto.

Immagine da Facebook.

La donna, che era alla guida della Grande Punto, è stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale Fogliani di Milazzo, in stato di choc. Sull’incidente stanno indagando i carabinieri della locale Stazione che sono intervenuti per ricostruire la dinamica ed accertare tutte le eventuali responsabilità. È stata disposta anche l'autopsia.

Il sindaco di Saponara, Giuseppe Merlino, venuto a conoscenza di quanto era accaduto, ha dichiarato: "Siamo tutti costernati. Notizie del genere ti sconvolgono e ti fanno crollare emotivamente. Il mio primo pensiero va alla famiglia del ventiduenne, al cui dolore infinito noi tutti ci uniamo. Non doveva finire così".

Tanti anche i messaggi di cordoglio condivisi sui social network da parte di amici e conoscenti di Angelo, che aveva frequentato l'Iits Majorana di Milazzo e si era poi iscritto a Scienze informatiche all'università di Messina.