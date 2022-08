Incidente a Porto Cervo, yacht si schianta contro gli scogli: almeno 1 morto e 6 feriti Incidente in mare a Porto Cervo: uno yacht di 21 metri, con a bordo 7 persone, è finito sugli scogli ed è semiaffondato. Il bilancio è di 1 morto e 6 feriti, di cui 2 in gravi condizioni.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

È di almeno 1 morto e 6 feriti il bilancio dell'incidente verificatosi ieri nelle acque di Porto Cervo, in Sardegna.

Uno yacht di 21 metri, con a bordo 7 persone, è finito sugli scogli. La vittima è un uomo di 60 anni di nazionalità britannica, forse l'armatore della barca. È stato recuperato vivo ma incosciente dagli uomini della guardia costiera di Olbia e Porto Cervo. Tuttavia, è morto subito dopo i soccorsi.

Gli altri 6 feriti sono stati sbarcati a Porto Cervo e assistiti sul posto dai medici del 118 di Arzachena e Porto Cervo. Due sono in gravi condizioni e sono stati trasferiti in ospedale con codice rosso.

L'incidente è avvenuto ieri intorno alle 20:40 mentre il gruppo navigava davanti alle isole di li Nibani e potrebbe essere stato causato dalla manovra improvvisa del comandante dello yacht per evitare la collisione con un'altra imbarcazione. Il comandante del potente motoscafo Magnum, stando alla stampa locale, per evitare una imbarcazione proveniente da dritta (e quindi con precedenza), avrebbe virato senza però accorgersi del gruppo di scogli.

Lo yacht è semiaffondato e il relitto è già stato recuperato e trainato dai rimorchiatori fino allo scalo a Porto Cervo, prima di essere sequestrati dalla Capitaneria di Porto per effettuare le dovute indagini.

Solo qualche giorno fa si è verificato un altro incidente tra barche nelle acque dell'Argentario: nell’area vicino all’Isolotto al largo di Porto Ercole tra Torre Ciana e l’isola del Giglio, in Toscana, due imbarcazioni (una a vela e un motoscafo) si sono scontrate e nell’impatto una persona di 60 anni ha perso la vita. Una donna risulta ancora dispersa e le ricerche per il ritrovamento del corpo sono ancora in corso.