Incidente a Piacenza: ciclista di 37 anni travolto e ucciso da un’auto nella notte, indagini in corso

Un ciclista di 37 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto a Borgonovo Val Tidone. Dopo il violento impatto il ciclista è morto sul colpo. Illesi invece i passeggeri del veicolo. In corso le indagini dei carabinieri per accertare le responsabilità del caso.

Immagine di repertorio.

Un tragico incidente stradale è avvenuto nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 ottobre in provincia di Piacenza, nei pressi di Borgonovo Val Tidone. Un uomo di 37 anni che si trovava in sella alla sua bici, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un’automobile. Il ciclista stava percorrendo la strada nella località della Mottaziana, piuttosto trafficata anche nelle ore serali.

Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto è avvenuto improvvisamente e con estrema violenza. Il ciclista sarebbe stato colpito in pieno e scaraventato sull’asfalto, riportando ferite gravissime. Quando i mezzi di soccorso del 118 sono arrivati sul luogo dell’incidente, per lui purtroppo non c’era già più nulla da fare. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso sul posto. Illese, ma sotto shock, le due persone a bordo dell’auto coinvolta nello scontro.

I Carabinieri della Compagnia di Piacenza sono intervenuti per eseguire i rilievi e cercare di stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento sono in corso accertamenti per chiarire le responsabilità e verificare se vi siano stati comportamenti scorretti alla guida, condizioni di scarsa visibilità o altri fattori determinanti. Non è esclusa nessuna ipotesi.

La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per permettere le operazioni di soccorso. Terminati i rilievi si è proceduto poi con la rimozione dei mezzi coinvolti nell’incidente.