Incidente a Perugia, scontro frontale tra auto e scooter: morti di due uomini di 36 e 34 anni Incidente oggi a Perugia lungo la strada che collega Ponte San Giovanni a Ponte Valleceppi: due uomini di 34 e 36 anni sono morti dopo essersi schiantati frontalmente contro un’auto mentre si trovavano a bordo di uno scooter. Indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

Incidente mortale oggi a Perugia. Due uomini, originari di Cosenza, di 36 e 34 anni, sono morti dopo che lo scooter a bordo del quale stavano viaggiando si è scontrato contro un'auto che procedeva in direzione opposta.

È successo lungo la strada che collega Ponte San Giovanni a Ponte Valleceppi. L’incidente è avvenuto in prossimità di una curva piuttosto stretta, a circa 1 km dallo stadio di Ponte San Giovanni.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto, lo scooter, con a bordo i due giovani, si è scontrato con una vettura, una Citroen C3, frontalmente e per cause ancora in via di accertamento, che a sua volta sarebbe stata tamponata da un furgoncino che trasportava legna, nel tentativo di frenare.

Secondo i rilievi, i ragazzi in sella allo scooterone viaggiavano in direzione Ponte San Giovanni, mentre l’utilitaria nera verso Ponte Valleceppi. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, la polizia e il 118. Indagini in corso per cercare di ricostruire quanto accaduto.