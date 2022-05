Incidente a Padova, scontro frontale tra auto e camion: 4 morti e feriti Incidente stradale oggi a San Pietro in Gù, nel Padovano: 4 persone sono morte e altre 2 sono rimaste ferite in seguito allo scontro frontale tra auto e camion. Indagini in corso e traffico in tilt.

A cura di Ida Artiaco

Tragico incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 20 maggio, a San Pietro in Gù, nel Padovano. È successo intorno alle 16:20. Quattro persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in seguito allo scontro frontale tra un camion e un'auto. Due delle quattro vittime sono decedute dopo essere state trasferite in ospedale a Vicenza con un mezzo di elisoccorso dato che le loro condizioni sono apparse subito critiche, mentre gli altri non sarebbero in pericolo di vita.

Sul luogo dell'incidente, che ha bloccato completamente la viabilità lungo la Portumia, oltre alle forze dell'ordine sono giunte anche quattro ambulanze del Suem 118, due elisoccorsi e i vigili del fuoco, partiti da Cittadella e Bassano del Grappa, che hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto i feriti dall’auto. Indagini sono in corso per cercare di ricostruire esattamente la dinamica di quanto successo. Il traffico è rimasto bloccato su entrambe le direzioni, come ha confermato anche il sindaco Paolo Polati: Viabilità interrotta lungo la SS 53 a San Pietro in Gu all'altezza del mangimificio Veronesi a causa di un grave incidente stradale. Chiediamo di porre la massima attenzione e facilitare le operazioni di soccorso", si legge in un post condiviso in rete.