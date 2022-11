Incidente a Camposampiero, sbanda con la moto del papà e finisce in un fossato: morto 18enne Incidente oggi a Camposampiero (Padova): un ragazzo di 18 anni, Emanuele Piccolo, è morto dopo essere usciti fuori strada in sella alla moto del padre cadendo in un fossato. Si trovava a soli 100 metri da casa.

A cura di Ida Artiaco

Incidente mortale oggi a Camposampiero, in provincia di Padova. Un ragazzo di soli 18 anni, Emanuele Piccolo, è deceduto dopo essere finito fuori strada in sella alla moto del padre andando a cadere in un fossato. Si trovava a soli 100 metri dalla sua casa.

L'incidente si è verificato oggi, sabato 19 novembre, poco dopo le 13 in via Cornara a Murelle di Villanova di Camposampiero. Secondo quanto ricostruito finora, il diciottenne in sella ad alla moto del papà, una Kawasaki, è uscito fuori strada per cause che sono ancora in via di accertamento.

Le lesioni riportate nell'impatto non gli hanno dato scampo, nonostante il personale medico del Suem 118 abbia fatto il possibile per rianimarlo. Sul posto è arrivato anche l'elisoccorso del Suem, ma non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

Il ragazzo, originario di Mirano, viveva a cento metri da dove si è consumato l'ennesimo dramma della strada. I genitori si sono precipitati sul luogo dell'incidente. Tutto il tratto è stato inibito al traffico in attesa di concludere l'attività d'indagine.

Aumenta così il numero delle vittime sulla strada in Veneto. Solo lo scorso mercoledì si sono verificati altri due incidenti stradali: nel primo verificatosi a Quero Vas, un furgone e un tir si sono scontrati sulla regionale 348 e nello schianto ha perso la vita l’autista del furgone, Salvatore Stefani, di soli 20 anni.

Il secondo c'è stato a San Zenone e la vittima è una donna di 59 anni del paese: Monica Picco. La sua auto ha centrato in pieno un tir e per lei non c’è stato scampo. La vettura collassata nell’urto con la cabina di guida dell’autoarticolato e neppure l’airbag, che, pure, è entrato in funzione, è bastato a proteggere l’automobilista.