Incendio nell’hotel del reality “Temptation Island”, allontanate 60 persone dal Relais Is Morus Secondo incendio doloso a distanza di un anno all’albergo a quattro stelle Relais Is Morus a Pula, sulla costa sud occidentale della Sardegna, noto per essere la base logistica del reality di Canale 5 “Temptation Island”. Evacuate circa 60 persone, tra le quali molti turisti, che si trovavano nella struttura alberghiera.

A cura di Biagio Chiariello

Un incendio ha distrutto a Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari, una parte del Relais Is Morus, il resort a quattro stelle sul mare dove si gira il reality show "Temptation Island", in onda su Canale 5.

Le fiamme nel cuore della notte al Relais Is Morus

Qualcuno avrebbe versato del liquido infiammabile all'interno degli uffici del titolare e all'esterno nell'area della terrazza e appiccato il rogo per poi far perdere le proprie tracce. Le fiamme si sono velocemente propagate, avvolgendo ogni cosa. I carabinieri sono intervenuti poco dopo le 4 di oggi 26 luglio nel complesso turistico dopo aver visto le fiamme mentre passavano sulla Statale 195, subito intervenuti i vigili del fuoco da Cagliari. Le zone più colpite sono la terrazza esterna del ristorante e le zone grill e benessere. Una sessantina di persone è stata costretta a lasciare l'hotel durante le operazioni di spegnimento. Sul posto sono in corso accertamenti del Nucleo investigativo antincendi per accertare le cause delle fiamme. Avviate le indagini per risalire al responsabile dell'incendio. Saranno analizzati i filmati delle telecamere della struttura che potrebbero aver ripreso ogni cosa.

Secondo incendio doloso

Non è il primo incendio scoppiato nel resort: l’anno scorso, ai primi di agosto, il Relais Is Morus, le fiamme, di origine dolosa, avevano investito la sala congressi e un’auto parcheggiata all’esterno. Era stata trovata una lettera minatoria indirizzata alla proprietà. In quella occasione era andata bruciata anche un’auto e una persona che partecipava all’operazione di spegnimento era rimasta intossicata.