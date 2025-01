Incendio in un condominio nel Vicentino, ragazzina si lancia dal balcone per salvarsi: ricoverata Un incendio ha interessato un condominio di via Cesare Battisti a Meledo di Sarego, nel Vicentino. I residenti sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco mentre una minorenne si è lanciata dal balcone del suo appartamento al primo piano, procurandosi delle fratture. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Gabriella Mazzeo

L'intervento dei vigili del fuoco

Intorno alle 17 di oggi, venerdì 24 gennaio, un incendio è scoppiato in un condominio di via Cesare Battisti a Meledo di Sarego, nel Vicentino. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme che hanno avvolto il quadro dei contatori elettrici. I condomini rimasti bloccati negli appartamenti sono stati evacuati con l’autoscala.

Per salvarsi, una minorenne si è lanciata dal balcone del suo appartamento al primo piano, procurandosi diverse fratture. La ragazza non avrebbe atteso l'arrivo dei vigili del fuoco perché nel panico.

I vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando il coinvolgimento degli appartamenti. I condomini che nel mentre si erano rifugiati nei poggioli, sono stati evacuati e la minore saltata giù dal balcone al primo piano è stata presa in cura dal personale del Suem e trasferita in ospedale. Sul posto il personale dell’Enel ha isolato il condominio.

Iniziate le operazioni di bonifica e di controllo degli appartamenti.