Incendio improvviso sul tetto della scuola materna: 100 bimbi evacuati d’urgenza a Bologna

Immagine di repertorio

Attimi di paura ed evacuazione di emergenza oggi per circa 100 bambini piccoli e insegnanti di una scuola materna di Bologna a causa di una incendio improvviso che ha interessato il tetto della struttura che ospita l'edificio scolastico. Il rogo è divampato a ora di pranzo, intorno alle 12.30 di giovedì 29 gennaio, sul tetto del nido e della scuola materna comunale Giardino Pozzati, adiacente alla scuola dell'infanzia statale Futura in via Tintoretto, in zona Barca, facendo scattare immediatamente le procedure di emergenza previste in questi casi.

Dopo la richiesta di soccorso ai numeri di emergenza, sul posto sono accorse immediatamente quattro squadre del comando dei vigili del fuoco di Bologna che hanno subito avviato le operazioni di spegnimento delle fiamme. Nel frattempo il personale scolastico aveva già provvedendo all’evacuazione dei circa cento bambini presenti nella struttura, una scuola di nuova costruzione che ha aperto nel settembre 2024, come nuova sede della ex scuola dell'infanzia Seragnoli.

Il tempestivo intervento del personale scolastico con l'evacuazione dei bimbi e poi la successiva opera dei vigili del fuoco hanno permesso di evitare conseguenze per i presenti e non si registrano feriti né persone intossicate. L’incendio, le cui cause sono in fase di accertamento, infatti è rimasto limitato alla porzione del tetto dello stabile ed è stato poi spinto in poco tempo dai Vigili del Fuoco.

Gli stessi pompieri poi hanno provveduto a mettere in sicurezza l'aria procedendo anche alla verifica dell'agibilità dei locali della scuola. i rilievi probabilmente proseguiranno anche successivamente per stabilire l'esatta origine del rogo