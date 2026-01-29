Attualità
video suggerito
video suggerito

Incendio improvviso sul tetto della scuola materna: 100 bimbi evacuati d’urgenza a Bologna

Il tempestivo intervento del personale scolastico con l’evacuazione dei bimbi e poi la successiva opera dei vigili del fuoco hanno permesso di evitare conseguenze per i presenti e non si registrano feriti né persone intossicate.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Antonio Palma
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Attimi di paura ed evacuazione di emergenza oggi per circa 100 bambini piccoli e insegnanti di una scuola materna di Bologna a causa di una incendio improvviso che ha interessato il tetto della struttura che ospita l'edificio scolastico. Il rogo è divampato a ora di pranzo, intorno alle 12.30 di giovedì 29 gennaio,  sul tetto del nido e della scuola materna comunale Giardino Pozzati,  adiacente alla scuola dell'infanzia statale Futura in via Tintoretto, in zona Barca, facendo scattare immediatamente le procedure di emergenza previste in questi casi.

Dopo la richiesta di soccorso ai numeri di emergenza, sul posto sono accorse immediatamente quattro squadre del comando dei vigili del fuoco di Bologna che hanno subito avviato le operazioni di spegnimento delle fiamme. Nel frattempo il personale scolastico aveva già provvedendo all’evacuazione dei circa cento bambini presenti nella struttura, una scuola di nuova costruzione che ha aperto nel settembre 2024, come nuova sede della ex scuola dell'infanzia Seragnoli.

Il tempestivo intervento del personale scolastico con l'evacuazione dei bimbi e poi la successiva opera dei vigili del fuoco hanno permesso di evitare conseguenze per i presenti e non si registrano feriti né persone intossicate. L’incendio, le cui cause sono in fase di accertamento, infatti è rimasto limitato alla porzione del tetto dello stabile ed è stato poi spinto in poco tempo dai Vigili del Fuoco.

Leggi anche
Hotel 5 stelle distrutto dall'incendio: il video dello chalet in legno che va a fuoco, salvate 279 persone

Gli stessi pompieri poi hanno provveduto a mettere in sicurezza l'aria procedendo anche alla verifica dell'agibilità dei locali della scuola. i rilievi probabilmente proseguiranno anche successivamente per stabilire l'esatta origine del rogo

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
A Gaza sono stati uccisi almeno 71mila palestinesi: ora lo ammette anche Israele
"Il Board of Peace è uno strumento di comando degli Stati Uniti: per questo è incompatibile con la nostra Costituzione"
Giorgia Meloni sta "disperatamente" cercando di far entrare l'Italia nel giocattolino di Donald Trump
Zingaretti (Pd): "Board of peace per Gaza è un macabro progetto, se l'Italia aderirà non conterà nulla"
Come diventerà Gaza secondo il Board of Peace di Trump: la nuova mappa della Striscia con le fasi di sviluppo
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views