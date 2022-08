Incastrato sotto la roccia nel fiume, Samuele muore davanti al fratello mentre fa Hydrospeed La vittima del terribile incidente è Samuele Frola un giovane torinese che stava scendendo il corso del torrente Sesia facendo hydrospeed, uno sport d’acqua.

A cura di Antonio Palma

Una giornata di divertimento trascorsa facendo sport in acqua si è trasformata in tragedia per un 25enne piemontese, morto tragicamente mentre era nelle acque del torrente Sesia, una delle mete preferite dagli appassionati di rafting nel Vercellese. La vittima del terribile incidente è Samuele Frola un giovane torinese che stava scendendo il corso del fiume facendo hydrospeed, uno sport d'acqua che prevede appunto la discesa di rapide appoggiati a una specie di piccolo bob galleggiante.

Il dramma si è consumato domenica mattina davanti agli occhi atterriti del fratello di Samuele che ha assistito alla tragedia senza poter fare nulla per salvare il 25enne. I due erano giunti al mattino sul posto dove avevano peso appuntamento con una guida di una locale scuola di rafting.

Dopo essersi preparati con tuta, casco e tutte le protezioni necessarie, i due avevano iniziato il normale percorso ma ad un certo punto qualcosa è andato storto. Samuele, forse in un salto, ha perso il contatto con il galleggiante, è stato risucchiato ed è finito con la gamba destra sotto una roccia, rimanendo bloccato.

A lanciare l’allarme è stato il fratello che si è accorto di tutto e ha chiamato subito i soccorsi al telefono. Per il 25enne però nessuno ha potuto fare nulla e purtroppo è morto annegato senza più riuscire a liberarsi. Con lo scopo di portarlo a riva, i soccorritori hanno dovuto lavorare duramente per liberare l'arto, che nel frattempo si era fratturato, ma ogni sforzo per salvare il giovane purtroppo si è rivelato inutile.

Sul posto oltre ai soccorsi di Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e Speleologico e Soccorso Alpino della Guardia di finanza, sono intervenuti anche i carabinieri che ora stanno indagando sulla dinamica precisa dell’incidente. Sui fatti la Procura di Vercelli ha aperto un fascicolo d'inchiesta.

La tragedia ha colpito e scosso l’intera Valsesia. “Siamo vicini alla famiglia del ragazzo. Un incidente fatale al quale nonostante l’immediato intervento dei soccorsi non è stato possibile porre rimedio” si legge in un messaggio di cordoglio diffuso dall'Unione Montana dei Comuni della Valsesia.