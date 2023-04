In moto contro auto sulla corsia d’emergenza, Alessio e Salvatore morti tragicamente in autostrada Alessio Fardella, 36 anni, e Salvatore Tantillo, di appena 20 anni, sono morti tragicamente oggi mentre percorrevano in motocicletta la A29, l’autostrada che collega Palermo con Mazara del Vallo.

A cura di Antonio Palma

L'ennesima tragedia sulle strade siciliane oggi è costata la vita a due ragazzi palermitani. Alessio Fardella, 36 anni, e Salvatore Tantillo, di appena 20 anni, sono morti tragicamente nella tarda mattinata di oggi, domenica 23 aprile, mentre percorrevano in motocicletta la A29, l'autostrada che collega Palermo con Mazara del Vallo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due viaggiavano in sella a una Honda Sh 600 quando, per motivi ancora tutti da accertare, si sono schiantati contro il bagagliaio di una vettura, una Bmw, che pare fosse ferma in corsia di emergenza.

L'impatto mortale sul raccordo all'altezza di Leroy Merlin, in località Torretta. Uno schianto violentissimo che non ha lasciato scampo ai due centauri finiti sull'asfalto e contro il guard-rail. Dopo l'allarme lanciato dagli altri automobilisti di passaggio, sul posto sono accorsi volanti della polizia stradale squadre Anas e ambulanze del 118 ma ogni sforzo per salvare i due ragazzi è stato vano ed entrambi sono stati dichiarati morti sul posto.

Secondo quanto ricostruito, le due vittime viaggiavano in direzione Palermo e stavano rientrando nel capoluogo siciliano dopo una mattinata trascorsa con un gruppo di altri motociclisti per seguire la loro passione delle due ruote, approfittando della bella giornata di sole.

La tragedia intorno alle 12.30 quando la moto ha impattato contro la parte posteriore della vettura ferma e i due ragazzi sono stati sbalzati sull'asfalto a diverse decine di metri. Per ricostruite l'esatta dinamica dei fatti, la polizia stradale ha effettuato i rilievi del caso. Per consentire i soccorsi, i rilievi e per permettere le operazioni di recupero dei mezzi coinvolti nell'incidente, il tratto è stato chiuso per diverso tempo e la circolazione stradale è stata ripristinata solo nel tardo pomeriggio. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social per i due giovani quando la notizia del loro prematuro decesso si è diffusa.