Si schiantano in moto mentre tentano l'inversione di marcia: Luca Donati e Monica Tarroni morti sul colpo Sono morti sul colpo Luca Donati e Monica Tarroni, una coppia che gestiva una casa famiglia per anziani a Belricetto di Lugo. I due stavano viaggiando in moto e mentre tentavano l'inversione di marcia, si sono scontrati con un'altra vettura a Ravenna.

A cura di Gabriella Mazzeo

Stavano viaggiando sulla loro moto quando si sono ritrovati improvvisamente un'auto davanti. Per evitarla, Luca Donati e Monica Tarroni hanno perso la vita sul colpo intorno alle 19 di ieri nei pressi di Savio, sulla variante dell'Adriatica, a Ravenna. Lui, che avrebbe compiuto 48 anni ad agosto, era appassionato e con Tarroni, che a maggio avrebbe festeggiato i suoi 56 anni, stava viaggiando in moto lungo un tratto di strada molto trafficato.

La coppia, che da diverso tempo si trovava imbottigliata nel traffico di auto, avrebbe cercato di superare alcuni veicoli per fare inversione di marcia e trovare un percorso alternativo e più rapido dopo che la strada era stata chiusa a causa di un furgoncino che poco dopo le 18 era andato a fuoco in via Romea Sud, nei pressi dell'ingresso della cava Manzona Vecchia.

Mentre cercavano di uscire dalla coda di auto, i due si sono trovati davanti una vecchia Volkswagen guidata da un giovane poi accompagnato all'ospedale Bufalini di Cesena in stato di shock. La vettura, così come la moto, procedeva da Cervia in direzione nord quando si è trovata intrappolata nella lunga fila di macchine. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Ravenna per i rilievi del caso e quella di Cervia per regolare la viabilità.

Monica Tarroni, 56 anni

Accorsi anche gli operatori del 118, i cui tentativi si sono purtroppo rivelati inutili. Le ambulanze, constatato il decesso della coppia, sono quindi tornate vuote in ospedale nonostante gli interminabili minuti di manovre cardio-polmonari effettuate sull'asfalto. Toccherà ora agli agenti capire la dinamica dei fatti alla base della tragedia.

Secondo i primi rilievi, la coppia che gestiva una casa di cura per anziani si sarebbe trovata davanti l'auto che stava cercando di fare inversione di marcia. L'impatto sarebbe avvenuto contro lo spigolo anteriore della vettura. Come di prassi, sull’automobilista verranno eseguiti sia gli esami alcolemici che quelli tossicologici. Dell’accaduto è stato informato il pm di turno Monica Gargiulo: sul caso verrà aperto un fascicolo per omicidio stradale.

Il tratto di Adriatica interessato dall'incidente è rimasto a lungo chiuso al traffico per consentire di prestare i soccorsi ed eseguire i rilievi in sicurezza. Secondo quanto riporta il Resto del Carlino, la Volskwagen aveva appena iniziato la sua inversione di marcia quando si era trovata la moto davanti, che nel frattempo aveva superato la lunga fila di veicoli. La coppia gestiva una casa famiglia per anziani a Belricetto di Lugo, ’Zio Giò’, in via Fiumazza.