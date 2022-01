In fiamme appartamento a Firenze, all’interno persona morta carbonizzata Il cadavere carbonizzato di un uomo di 62 anni è stato rinvenuto all’interno di un appartamento in fiamme a Firenze. Le fiamme sarebbero partite probabilmente da una coperta elettrica o da una stufa.

A cura di Chiara Ammendola

È stato completamente distrutto dalle fiamme l'appartamento dove sono intervenuti questa mattina i vigili del fuoco a Firenze. All'interno vi era un corpo ormai senza vita e carbonizzato: la vittima è un uomo di 62 anni che probabilmente viveva nella casa dove si è propagato l'incendio.

Il corpo trovato carbonizzato in casa dai vigili del fuoco

L'allarme è scattato questa mattina quando è stato chiesto l'intervento dei pompieri a causa di un rogo scoppiato in via della Fornace a Firenze. È qui che sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno prontamente domato le fiamme, operazione al termine della quale sono entrati nell'appartamento ormai sicuro facendo la macabra scoperta. La salma della vittima, ormai carbonizzata, era all'interno della camera da letto dell'appartamento posto al primo piano di una palazzina.

Le fiamme partite da una stufetta o da una coperta elettrica

Purtroppo per l'uomo non c'era ormai nulla da fare. Sul luogo della tragedia sono giunti anche i soccorritori del 118 insieme con la polizia e gli esperti della Scientifica per i rilievi necessari a chiarire l'accaduto. Ancora poche le informazioni trapelate finora ma stando a quanto si apprende sembra che a causare sia stata una stufetta presenta in casa, anche se non è escluso che le fiamme siano partite da una coperta elettrica che i vigili del fuoco hanno rinvenuto durante i rilievi. Il rogo si è sviluppato probabilmente alle prime luci dell'alba mentre l'uomo dormiva. L’allarme sarebbe scattato dopo una segnalazione di fumo visto fuoriuscire dall’abitazione.