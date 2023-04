In due violentano l’amica di 17 anni durante una festa in casa: “Gli altri nostri amici ridevano” A 17 anni è stata violentata da due amici durante una festa in casa. La ragazzina, che ha denunciato l’accaduto subito dopo, ha riferito di esser stata abusata alla presenza del resto della comitiva. “Nessuno è intervenuto”.

A cura di Gabriella Mazzeo

Aveva appuntamento con due amici per una festa in casa, un modo come un altro per ingannare il tempo durante le zone rosse dovute alla pandemia di Covid-19. Quella sera, però, è stata abusata da due coetanei di 17 anni. Il processo con rito abbreviato nei confronti di due giovani di Formigine è stato incardinato nella giornata di ieri, mercoledì 5 aprile. Stando a quanto accertato dalle indagini, i due, all'epoca minorenni, avrebbero legato l'amica 17enne per i polsi per poi abusare sessualmente di lei.

I fatti risalgono all'ottobre del 2021, quando la vittima si era recata a casa di un amico insieme al fidanzatino e all'amica del cuore per trascorrere del tempo in compagnia. L'intenzione era quella di fare una piccola festa e giocare ai videogame insieme ad altri adolescenti, non potendo uscire di casa. La festa si è svolta tranquillamente, tra balli e risate, fino alla fine della serata, quando i giovani hanno iniziato ad andarsene. A quel punto, l'adolescente è stata immobilizzata da uno dei due amici (oggi 18enne), legata per i polsi con una cintura e violentata.

Gli altri ragazzi presenti, stando a quanto raccontato dalla vittima, non hanno provato a fermare l'aggressore. Secondo la ragazzina, il gruppo avrebbe riso davanti alle molestie senza intervenire in suo aiuto. Non vi sarebbero fortunatamente video girati con i cellulari dai presenti.

La ragazzina ha raccontato i fatti ai genitori subito dopo la violenza e la famiglia ha sporto immediatamente denuncia nei confronti dei due amici della figlia. I minori, ascoltati dagli inquirenti, hanno sempre negato quanto accaduto. In seguito agli accertamenti effettuati dalle forze dell'ordine, i due adolescenti sono finiti a processo e ora rischiano pene altissime. Il previsto per uno dei due ragazzi, attualmente 18enne, è previsto per il prossimo ottobre.