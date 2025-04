video suggerito

In canoa vede un cadavere in mare e allerta i soccorsi: si indaga nell'Agrigentino Un turista inglese in canoa ha allertato i soccorsi a Sciacca, nell'Agrigentino, segnalando la presenza di un cadavere in avanzato stato di decomposizione in mare. Il corpo è stato recuperato: secondo le prime informazioni, potrebbe trattarsi di un migrante purtroppo annegato in acqua.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato tra gli scogli della costa di Capo San Marco a Sciacca (Agrigento). Secondo le forze dell'ordine impegnate nei rilievi del caso, si tratterebbe del corpo senza vita di un uomo, forse un migrante purtroppo annegato in mare.

Il corpo è stato trovato da un canoista inglese che stava percorrendo il tratto di mare con la sua barca. Ad effettuare il recupero del corpo sono stati i vigili del fuoco: il luogo del ritrovamento è infatti particolarmente difficile da raggiungere per persone non addette a operazioni di soccorso come queste. La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo d'indagine. In assenza di denunce relative alla scomparsa di qualcuno, i carabinieri della locale compagnia indagano su ignoti e ritengono verosimile che la vittima sia una persona migrante purtroppo annegata in mare e trasportata dalla corrente fino a Sciacca, dove poi è stata trovata e recuperata dai vigili del fuoco chiamati sul posto per l'intervento.

Ulteriori informazioni saranno disponibili con il prosieguo delle indagini e degli accertamenti sul cadavere e sulle circostanze del ritrovamento. Per ricostruire con più efficacia l'accaduto, sarà necessario tentare un riconoscimento della vittima. Per il momento si sa solo che si tratta di una persona di sesso maschile, ma non sono stati resi noti altri dettagli quali l'apparente età della vittima o il suo aspetto. Quel che è certo è che il corpo senza vita è stato recuperato in mare in avanzato stato di decomposizione ed è quindi possibile che si trovasse in acqua da diverso tempo.

Anche per definire il lasso di tempo in cui la salma è rimasta in mare serviranno accertamenti che potranno fornire ulteriori risposte sulla vicenda. Impossibile al momento capire se si possa risalire alla data della morte.