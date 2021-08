In auto due sacchi di banconote per 450mila euro: arrestato 32enne a Palmi I militari dell’arma erano arrivati a lui nell’ambito di indagini volte a contrastare i reati in materia di armi e droga e per questo a suo carico avevano avviato una perquisizione all’interno di un garage che aveva in uso in zona. Nella vettura l’uomo teneva due sacchi pieni di banconote di grosso taglio per la somma complessiva di 450mila euro.

A cura di Antonio Palma

In auto aveva nascosto due sacchi pieni zeppi di mazzette di denaro contante per la somma complessiva di 450.000 euro ma, di fronte ai carabinieri che gli chiedevano la provenienza di tutti quei soldi, non ha saputo dare spiegazioni valide sul possesso dell'ingente somma. Anche per questo un uomo di 32 anni, F.E., è stato arrestato nelle scorse ore dai carabinieri di Palmi, nella città metropolitana di Reggio Calabria. I militari dell'arma erano arrivati a lui nell’ambito di indagini e di azioni di controllo del territorio volte a contrastare i reati in materia di armi e droga e per questo a suo carico avevano avviato una perquisizione all’interno di un garage che aveva in uso in zona.

Durante la perquisizione nel locale in effetti i carabinieri hanno trovato una pistola perfettamente funzionante con i rispettivi colpi inseriti nel caricatore e una bustina colma di sostanza stupefacente per un totale di 240 grammi di cocaina. Ispezionando però anche l'auto che era parcheggiata nello stesso garage, è avvenuta l'incredibile scoperta. Nella vettura l'uomo teneva due sacchi pieni di banconote di grosso taglio per la somma complessiva di 450mila euro della cui provenienza però non ha saputo dare alcuna giustificazione valida. Il sospetto ovviamente è che faccia parte dei proventi illeciti dello spaccio di droga. Per questo, al pari dell'arma e della sostanza stupefacente, il denaro è stato posto sequestrato e custodito in attesa degli ulteriori accertamenti del caso. Per il trentaduenne residente a Gioia Tauro, invece, è scattato l'arresto per detenzione illegale di armi, munizioni e sostanza stupefacente.