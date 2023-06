In arrivo la quarta estrazione settimanale di Lotto e SuperEnalotto per l’Emilia Romagna: ecco quando La nuova estrazione settimanale aggiuntiva per Lotto e Superenalotto partirà da luglio prossimo e proseguirà fino alla fine dell’anno. L’incasso, premi a parte, sarà devoluto alle zone colpite dall’alluvione.

Arriva la quarta estrazione settimanale per Lotto e Superenalotto che servirà raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione del maggio scorso. Lo ha comunicato l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dopo la determina firmate ieri dal Direttore della Direzione Giochi dei Monopoli, Mario Lollobrigida, come ha confermato Agipronews. Il provvedimento dispone una estrazione aggiuntiva fino alla fine dell’anno in corso anche per tutti i tipi di giochi connessi a Lotto e Superenalotto, vale a dire anche 10eLotto, SuperStar e Simbolotto.

La quarta estrazione settimanale del Lotto e SuperEnalotto per l'Emilia Romagna

Il provvedimento entrerà in vigore da luglio prossimo ed è diretta conseguenza del decreto legge voluto dal Governo per varare interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza alluvione in Emilia Romagna. Il provvedimento legislativo, infatti, tra le altre cose, prevede che nel corso di quest’anno siano istituite estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del SuperEnalotto e dei giochi complementari per reperire fondi da destinare in aiuto all'Emilia Romagna e per i gravi danni provocati dagli eventi alluvionali.

Quando ci saranno le nuove estrazioni del Lotto e SuperEnalotto

La nuova estrazione settimanale aggiuntiva per Lotto e Superenalotto ci sarà ogni venerdì a partire dal 7 luglio prossimo e proseguirà fino al 29 dicembre 2023. Stesso provvedimento anche per i giochi collegati 10eLotto e SuperStar e per i giochi opzionali e complementari alle estrazioni. L'incasso – premi a parte – sarà devoluto alle zone colpite dall'alluvione.

Di conseguenza la stessa determina dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto che l’estrazione di venerdì 8 dicembre 2023 del concorso “SuperEnalotto” e del suo gioco complementare e opzionale “SuperStar”, e l’estrazione del Gioco del Lotto e del suo gioco complementare e gratuito “Simbolotto” nonché del 10eLOTTO, in quanto ricadenti in giornata di festività nazionale dell’Immacolata, sia posticipata a sabato 9 dicembre 2023. Per l’effetto di questa decisione, a cascata le estrazioni ordinarie settimanali di sabato 9 dicembre 2023 degli stessi concorsi saranno posticipate a lunedì 11 dicembre 2023.