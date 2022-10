Improvviso malore in bagno, Sara si accascia e muore: trovata dal compagno, disposta l’autopsia A trovare la trentenne Sara Venturini esanime in casa sua è stato il compagno che ha immediatamente allertato i soccorsi medici che però non hanno potuto fare nulla.

A cura di Antonio Palma

Era in casa sua nel Vicentino quando sarebbe stata colpita da un improvviso malore che non le ha dato scampo. A trovare la trentenne Sara Venturini esanime in casa sua è stato il compagno che ha immediatamente allertato i soccorsi medici chiamando il 118. Per la giovane donna, però, a nulla sono vali i tentativi di rianimarla da parte dei sanitari accorsi sul posto, nell’abitazione di Bolzano Vicentino.

La donna è stata dichiarata morta poco dopo tra lo strazio del compagno e di tutti i parenti che poco dopo hanno ricevuto la terribile e inattesa notizia. Come riporta il Giornale di Vicenza, per tutti la morte di Sara Venturini appare tanto inattesa quanto inspiegabile tanto che anche la Procura di Vicenza ha deciso di avviare ulteriori verifiche sul caso disponendo l’autopsia sul corpo della trentenne.

Solo dopo gli accertamenti medico legali la salma sarà restituita ai familiari per i funerali e l’ultimo saluto. La data del funerale della trentenne sarà comunicata nei prossimi giorni.

L’esame post mortem dovrà accertare innanzitutto l’esatta causa di morte e dare qualche risposta ad almeno alcuni dei tanti dubbi su quanto accaduto. Sul corpo della donna, rinvenuto dal compagno sul pavimento del bagno dell’appartamento che condivideva con l’uomo, non erano comunque presenti segni evidenti di violenza e si presume dunque una morte naturale, un malore improvviso che l’avrebbe sorpresa senza alcuna avvisaglia.

La notizia ha gettato nello sconforto la famiglia della giovane originaria di Altavilla Vicentina che no sa darsi una spiegazione. “Sara, cugina mia veglia su di noi con i nostri cari angeli a proteggere le persone che ami. R.I.P. angelo nostro” è il messaggio di un cugino.