Improvviso incendio mentre accendono il braciere, intera famiglia ustionata: grave bimba di 4 anni La famiglia è rimasta gravemente ustionata a causa di un improvviso incendio divampato nella loro abitazione a San Severo, in provincia di Foggia. Gravissima la piccola di 4 anni che ha riportato ustioni su tutto il corpo, grave anche la madre.

A cura di Antonio Palma

Immagine di archivio

Una intera famiglia, composta da madre, padre e due bimbe di 4 e 5 anni, è rimasta gravemente ustionata a causa di un improvviso incendio divampato nella loro abitazione a San Severo, in provincia di Foggia. Il terribile incidente domestico nella prima serata di sabato quando, poco dopo le 19.30, le fiamme hanno improvvisamente avvolto l’abitazione di famiglia in via Taranto.

Il rogo ha ferito gravemente tutti e quattro i componenti del nucleo familiare, in particolare la più piccola di 4 anni che ha riportato ustioni su tutto il corpo ed è gravissima. Le fiamme in poco tempo sono andate fuori controllo, danneggiando pesantemente la casa al secondo piano di una piccola palazzina, anche se fortunatamente il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che il rogo si propagasse oltre e alle abitazioni attigue.

I pompieri sono riusciti a domare le fiamme e a portare via gli occupanti della casa mentre una nube di fumo nero si innalzava sopra l’edificio. Genitori e bimbe sono stati trasportati d’urgenza in ospedale con ustioni importanti. Le più gravi sono mamma e figlia più piccola. La bambina di 4 anni, dopo le prime cure nel nosocomio foggiano, è stata trasferita al centro grandi ustionati di Bari in elicottero dove è attualmente ricoverata in condizioni considerate gravissime e ustioni su tutto il corpo.

Gravi anche le condizioni della madre 43enne, ricoverata anche lei nel reparto grandi ustionati di Bari. Meno gravi ma comunque serie le condizioni dell'altra bimba di 5 anni e del padre 38enne, entrambi trasferiti al Policlinico di Bari.

Sull’origine del terribile incendio sono ora in corso gli accertamenti del caso. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il rogo sarebbe divampato per cause accidentali. Le fiamme si sarebbero originate mentre la famiglia stava cercando di accendere un braciere sul piccolo terrazzino, forse con una bottiglia di liquido infiammabile.