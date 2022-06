Imprenditore decapitato, indagato il fratello di Franco Severi. Ris di Parma cercano tracce di sangue Indagato uno dei fratelli dI Franco Severi, l’imprenditore agricolo decapitato nel Forlivese. I carabinieri hanno perquisito la casa e l’auto dell’uomo su richiesta della procura che indaga per omicidio.

Franco Severi

Indagato uno dei fratelli di Franco Severi, l'imprenditore agricolo trovato morto lo scorso 22 giugno a Civitello di Romagna, nel Forlivese, a poche decine di metri dal casolare di campagna in cui viveva. Il suo cadavere, decapitato, è stato rinvenuto in un dirupo nella zona di Seggio ma la sua testa non è stata ancora ritrovata.

I carabinieri della compagnia di Meldola, insieme con i colleghi del Comando Provinciale di Forlì, hanno setacciato per l'intera giornata di lunedì e di martedì sia l'auto che la casa del fratello alla ricerca di elementi che possano risultare utili alle indagini coordinate dal procuratore capo Maria Teresa Cameli e dal sostituto Federica Messina.

Stando a quanto riportato dal Resto del Carlino, i militari hanno raggiunto la casa dell'uomo lunedì, intorno alle 19.30 circa, accompagnati dai Ris di Parma, il Reparto Investigazioni Scientifiche dei carabinieri, e al personale del Nucleo cinofilo, dando il via alla perquisizione.

La casa di Meldola, il garage e la Fiat Panda del fratello di Severi sono stati passati al setaccio dagli esperti della Scientifica e dai carabinieri alla ricerca di tracce di sangue o di elementi utili a chiarire cosa sia accaduto all'imprenditore. Alle operazioni ha partecipato la pm Federica Messina, titolare del fascicolo per omicidio e un avvocato, per assistere il fratello della vittima.

La procura di Forlì al momento sta indagando per omicidio, e per questo è stata disposta l'autopsia sul cadavere del 53enne che potrà aiutare a fare luce sulle cause della morte. Anche se in questo senso sarebbe fondamentale il ritrovamento della testa dell'uomo di cui finora non è stata trovata alcuna traccia. In questi giorni Daniele Severi è stato sentito più volte dagli inquirenti, che stanno approfondendo il versante dei rapporti familiari, che definire difficili è un eufemismo.

Domenica una delle sorelle dell'imprenditore ha scritto un lungo post su Facebook nel quale esprime il dolore per la morte del fratello ma accenna anche a una morte annunciata: “Non posso ancora credere che non ci sei più…..il fratello che tutti vorrebbero avere – si legge sul profilo della donna – spero con tutto il cuore che tu non abbia sofferto… cronaca di una morte annunciata, nessuno ci ha ascoltato… Ciao Franco riposa in pace sarai sempre nel mio cuore”.