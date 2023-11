Imbroglia all’esame per la patente: dopo essere stato scoperto ingoia l’auricolare Un uomo che stava sostenendo l’esame per la patente ha ingoiato il microauricolare che indossava e con cui qualcuno gli suggeriva le risposte.

A cura di Davide Falcioni





Quando si è visto scoperto mentre imbrogliava all'esame di teoria per la patente non ha esitato un istante ed ha ingoiato l'auricolare. È successo alcuni giorni fa a Bolzano all'Ufficio patenti della Provincia autonoma. In aula erano presenti agenti in borghese della Polizia che hanno sorpreso una persona con un microauricolare inserito in un orecchio, verosimilmente utilizzato per farsi suggerire le risposte.

Nella speranza di distruggere la prova che l'avrebbero inchiodato alle sue responsabilità, il candidato ha ingoiato il supporto tecnico. Il candidato è stato così accompagnato al Pronto soccorso e sottoposto ad una radiografia che ha mostrato la presenza dell'auricolare. E' scattata la denuncia per i reati di presentazione di esami opera di altri (una vecchia ma ancora efficace legge del 1925) e per falsità ideologica per induzione, fatti per i quali rischia la pena della reclusione da 6 mesi a 2 anni.