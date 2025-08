Il video della violenta grandinata a Igea Marina: chicchi piovono in spiaggia come pietre

Impressionanti i video della grandinata di oggi a Bellaria Igea Marina dove tutti si sono dati a una fuga repentina per evitare di essere colpiti da quelli che sembravano veri e propri proiettili piovuti dal cielo sulla sabbia e in acqua.

Una violenta grandinata ha colpito oggi pomeriggio 2 agosto la Riviera Romagnola tra le province di Rimini e Forlì Cesena dove si sono abbattuti chicchi grandi anche quanto palline da golf che in alcune zone hanno causato anche danni. Impressionanti i video della grandinata di oggi a Bellaria Igea Marina dove tutti si sono dati a una fuga repentina per evitare di essere colpiti da quelli che sembravano veri e propri proiettili piovuti dal cielo sulla sabbia e in acqua.

La grandinata si è formata da una cella temporalesca che nel pomeriggio di sabato 2 agosto si è formata tra l’entroterra di Cesena e il riminese nord scatenandosi in zona anche con nubifragi e temporali. La grandinata ha colpito la costa tra Bellaria ed Igea Marina dove le spiagge si sono imbiancate. Il tutto è durato circa dieci minuti ma sufficienti in alcune zone a causare anche danni, soprattutto all'agricoltura.

"Sembravano sassi, c'era da spaccarsi la testa all'aperto" hanno rivelato diversi residenti della zona sui social mostrando foto di chicchi di grandine grossi quanto noci.

In tutta la zona vigeva un’allerta meteo gialla per temporali che aveva già annunciato eventi "di forte intensità” con rischio grandine e forti raffiche di vento sulla costa dellEmilia Romagna. I temporali di forte intensità si son abbattuti prima sulla pianura della provincia di Ferrara e sull’Appennino in provincia di Parma e poi verso le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Oltre ai danni da grandine, ci sono stati anche alberi caduti nel Ferrarese per vento forte.

La perturbazione si è poi allontanata velocemente verso sud dove colpirà le regioni centrali nelle prossime ore e nella giornata di domenica. Per domani 3 agosto infatti la protezione civile ha valutato un'allerta meteo gialla per temporali in sette regioni del centro.